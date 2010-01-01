"Полина, как это объяснить?": сын Дибровых и дочь Товстиков оказались похожи как близнецы

65-летний Дмитрий Дибров расстался с 36-летней женой после ее измены с другом семьи Романом Товстиком. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Поговаривали, что Дибров, узнав о предательстве, крепко запил. Якобы его видели в одном из московских баров, а потом ведущий улетел к другу в Испанию, чтобы отвлечься от проблем. Дмитрий не ходит ни на какие шоу и не дает интервью. Полина же уже второй раз пообщалась с журналистами. На этот раз она вместе с Романом Товстиком пригласила в свой новый дом Ксению Собчак. В разговоре с журналисткой участвовала и 15-летняя дочь бизнесмена Анна.

После выхода интервью многие обратили внимание, что девочка похожа на старшего сына Дмитрия Диброва Александра. Когда же на новогодних каникулах Полина опубликовала свежее фото Саши, народ ахнул. На снимке мальчик предстал с длинными волосами, а ракурс был подобран так, что поклонники Дибровой не сразу поняли, кто перед ними — сын Полины или дочь Романа.

"Тут в Сети заметили необъяснимое, что сын Дибровых и дочь Товстиков похожи как близнецы. Родились практически одновременно: 9 и 10 февраля 2010 года", — обсуждает Telegram-канал "Светский хроник".

Пользователи Сети в комментариях под постом задают шуточные вопросы бывшей жене телеведущего: "Полина, как это объяснить?"; "Полина, вы же говорили, что знакомы с Романом только 8 лет"; "А Дмитрий знает об этом?". Бывшая жена шоумена на эти вопросы не отвечает и не комментирует сходство сына с дочерью нового возлюбленного.