МИД России осудил вмешательство США во внутриполитические процессы в Иране

В Иране применяются печально известные методы "цветных революций", а нарастающую общественную напряженность враждебные внешние силы пытаются использовать для дестабилизации. На это указала во вторник, 13 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российская сторона решительно осуждает подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране, тем боле что правительство исламской республики проявляет готовность к конструктивному диалогу с обществом.

Захарова указала на недопустимость звучащих из Вашингтона угроз новых военных ударов по территории Ирана. Те, кто планирует использовать инспирированные извне беспорядки в качестве предлога для повторения агрессии против исламской республики. Также Москва отвергает бесцеремонные попытки шантажировать зарубежных партнеров Ирана повышением торговых тарифов.

При этом представитель МИД России призвала находящихся в Иране россиян соблюдать разумные меры предосторожности, говорится на официальном сайте ведомства.

Массовые протесты вспыхнули в Иране в декабре 2025 года по экономическим причинам. Люди возмущались высокой инфляцией и обесцениванием национальной валюты, обвиняя власти в бездействии.

Источник в силах безопасности Ирана рассказал РИА Новости, что ситуация в государстве постепенно стабилизируется. Ожидается, что в ближайшие дни обстановка в Иране полностью нормализуется, включая восстановление сотовой связи и мобильного интернета.

Однако Соединенные Штаты продолжают подливать масло в огонь. Американский президент Дональд Трамп призвал протестующих захватывать государственные учреждения, уверяя, что "помощь уже в пути". Политик написал в своей соцсети Truth Social, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, "пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих".