Шокирующие откровения женщины, потерявшей ребенка в "смертельном" роддоме Новокузнецка: "Рожай быстрее, все равно он у тебя уже сдох"

В Новокузнецке в одном из роддомов за новогодние праздники скончались девять младенцев. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Женщины со всего города рассказывают жуткие истории о том, как во время родов над ними издевались врачи.

На связь с журналистами вышла жительница Новокузнецка Елизавета. В 2024 году она попала в скандальный роддом и потеряла малыша. По словам женщины, проблемы возникли на последнем УЗИ. Но один из врачей просмотрел опасность.

"Врач-узист мне сказал, что до 40-й я точно не дохожу. Пришла на прием в женскую консультацию на следующий день, а там говорят: тебе еще ходить и ходить. В итоге 20 июня 2024 года на 39 неделе я поступаю в роддом, сердце моего мальчика не прослушивается", — вспоминает Елизавета.

Плод погиб, а женщине пришлось рожать уже мертвого малыша. Ни моральной поддержки, ни даже простого сочувствия в тот момент она не получила.

"Младший медицинский персонал говорил: ''Рожай быстрее, все равно он у тебя уже сдох''. Отношение скотское! Во время родов все мысли медперсонала были заняты обедом, между собой обсуждали кто режет огурец, кто помидор", — рассказала Елизавета.

Жительница Новокузнецка уверяет, что не только к ней было такое отношение. В то же время ребенка потеряла 16-летняя девушка, и она тоже не получила ни капли поддержки.

"После того как меня выписали, ее перевели в другу палату, где лежали мама с новорожденным ребенком. Это вообще ужас! Как так можно? У человека горе, а они так относятся. В роддомах люди привыкли платить за "особое отношение" к роженицам, потому что женщины боятся, что что-то пойдет не так во время родов", — рассказала Елизавета Woman.ru.

Напомним, что губернатор Кузбасса Илья Середюк отстранил от должности главврача роддома Виталия Хераскова. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Сам роддом закрыт на карантин из-за вспышки респираторной инфекции.