Стаю розовых фламинго заметили в Крыму

На одном из озер Феодосии заметили стаю розовых фламинго.

Пернатых путешественников свыше 160 - такой крупной колонии в Крыму за последние годы еще не наблюдали. Почти все взрослые - о возрасте птиц говорит их ярко-розовое оперение. И, видимо, в очень хорошей физической форме - столбик термометра в Феодосии утром опустился до минус 13 градусов. Однако этим курортникам мороз не помешал невозмутимо завтракать крымскими деликатесами.

Из местной кухни фламинго предпочитают в основном рачков и личинок комаров-звонцов. Одна из версий заключается в том, что фламинго залетели из Краснодарского края. Вообще, зимуют фламинго в Средиземноморье и Африке или на юге Каспийского моря.