Мишустин вручил журналистам премии за значительные профессиональные достижения

В зале - лауреаты премии правительства за прошлый год. Представители самых разных средств массовой информации. День российской печати - профессиональный праздник для всех журналистов вне зависимости от того, работают они в газете, на телевидении или на радио.

"Президент подчеркивал, что суверенитет России, за который мы боролись, продолжаем бороться и будем бороться всегда, зависит в том числе и от нашей способности доносить до людей на всей планете объективную, непредвзятую информацию. И тут, конечно, представители медиа очень важны. Вы переживаете за нашу страну, готовы отстаивать объективную точку зрения, а главное – проявляете искренний интерес и заботу о людях, которые становятся героями ваших сюжетов. Хочу поблагодарить вас за ответственный подход к своему делу", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Особое внимание, конечно, военным корреспондентам. Журналисты, работающие на линии боевого соприкосновения, нередко становятся мишенью для противника. Это всегда риск. Но даже под обстрелами они ни на минуту не забывают о профессиональном долге.

Семен Еремин из издательского дома "Известия" был как раз таким. В зоне СВО он работал с самого начала. Делал репортажи из освобожденных городов. Освещал зверства националистов. В апреле прошлого года попал под обстрел дронов в Запорожье. Награду премьер-министр вручает вдове Семена.

Благодаря журналистам страна узнала и об уникальной операции "Поток" в Курской области. Российские бойцы прямо под носом противника совершили казалось невозможное. Прошли десятки километров по газопроводу, ведущему в оккупированную Суджу. Каждый этап - от технической подготовки до финального боя - фиксировали коллеги с Первого канала: Амир Юсупов, Валентин Стуканог и Илья Репнин.

Целые коллективы журналистов работают в прифронтовых условиях. Как, например, сотрудники газеты "Белгородская правда". Освещают не только новостную повестку, но и оказывают помощь военнослужащим и мирным жителям в приграничье.

"Мы говорим о мирной повестке, говорим о, конечно же, повестке СВО, потому что она близка. И иногда не понимаем: слышат нас в центре или нет. И здесь вот как раз таки тот момент, когда ты получаешь признание от тех людей, которые следят, смотрят, переживают за твою работу, за работу нашей редакции. Мы приехали сегодня со словами благодарности", - отметила Елена Ховхун, главный редактор отдела газеты "Белгородская правда".

Для того, чтобы побеждать в борьбе за умы и сердца людей, необходимо использовать самое главное оружие журналиста - правду. За создание качественного информационного контента и укрепление образовательной и социальной функции телевидения награждены сотрудники канала "ТВ Центр": генеральный директор Юлия Быстрицкая, заместитель гендиректора по информационному контенту Илья Кожухов, обозреватель службы выпуска Вера Кузьмина и специальный корреспондент Ольга Стрельцова.

"Конечно, нам очень приятно. И я благодарна всему коллективу "ТВ Центра", потому что без вашей работы ничего бы не получилось. Мы благодарны правительству России, конечно же. Но еще хотелось бы сказать большое спасибо, во-первых, нашим зрителям, во-вторых, конечно же, московскому правительству и нашему мэру за то, что он очень поддерживает наш канал и вообще о нас заботится. И мы очень рады за всех наших коллег, которые сегодня тоже получат награды", - сказала Быстрицкая.

Работа с информацией - дело нелегкое. Нужно не только держать руку на пульсе новостной повестки. Мишустин подчеркивает: один из важных показателей значимости журналистской работы - отклик в сердцах юного поколения.

"Я смотрю, как изменилось за эти несколько лет мировоззрение ребят. Как они пошли в музеи, как они относятся к нашей общей истории. И сегодня вот эта борьба за умы и сердца молодых в первую очередь ведется вами – теми, кто каждый день формирует мировоззрение и исторические, духовные корни, которые для наших детей сегодня являются основой дальнейшего развития", - добавил Мишустин.

И именно поэтому профессия журналиста непростая и важная. Особенно в нынешних реалиях.