ПВО сбила около полусотни дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 14 января

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 23.00 мск 13 января до 7.00 мск 14 января, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Ростовской области сбито 25 украинских дронов. 13 беспилотников уничтожено над Ставропольским краем, пять - над Брянской областью, три - над территорией Республики Крым. По одному БПЛА ликвидировано над Белгородской и Курской областями.

Как сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, четверо жителей Ростова и Мясниковского района ранены в результате атаки дронов ВСУ. В числе пострадавших - 4-летний ребенок. Пострадавшие, по слова врачей, в состоянии средней тяжести, им оказывают помощь в ростовской больнице.