В Днепропетровской области экипажи танков Т-80 группировки "Восток", получив точные данные от воздушной разведки, ударили по укрытиям, где противник разместил пункты управления БПЛА. Все цели были поражены, что осложнило неприятелю применение дронов на данном участке фронта.

На Красноармейском направлении ударно отработали расчеты войск беспилотных систем 9-й бригады мотострелков группировки "Центр". Наш "Мерлин" выявил командный пункт украинских боевиков, и артиллерия уничтожила его.

А мобильные огневые группы в приграничье ликвидировали вражеские ударные коптеры самолетного типа, которые направлялись для атаки по гражданским и военным объектам на территории Белгородской области.

В Купянском районе в зоне ответственности группировки "Запад" арт-расчеты установки большой мощности "Пион" поразили скопление живой силы противника в местах временной дислокации с расстояния в тридцать километров. Каждый снаряд для этой самоходной пушки весит 110 килограммов.

На страже нашей критически важной инфраструктуры стоит "Панцирь-С". Этот боевой расчет действует в зоне ответственности группировки "Север". Во время несения им очередного дежурства уничтожен БПЛА противника. Для перехода из дежурного режима в боевой "Панцирю" требуется не более десяти секунд, а вооружение позволяет поражать любые средства воздушного нападения врага в установленном диапазоне работы.