Риторика генерального секретаря НАТО Марка Рютте в отношении киевского режима и поддержки украинской армии претерпела ощутимые изменения после того, как российская армия нанесла мощные удары по объектам на Украине при помощи новейшего ракетного комплекса "Орешник".

Как заявил Рютте, которого цитирует РИА Новости, Запад продолжает помогать Украине, потому что "ваша борьба — это наша борьба" и "вы должны выжить в этой войне".

От ответа на уточняющий вопрос о том, почему теперь речь идет не о победе Украины в конфликте с Россией, а всего лишь о выживании, генсек Североатлантического альянса уклонился, заявив, что задача Запада — "привести Украину сильной за стол переговоров".

Ранее в антифашистском подполье Херсона рассказали, что мирные жители Одессы, Запорожья, Херсона и Николаева приветствуют такое развитие событий. Украинцы отмечают, что наконец-то ВС России ударили по историческим виновникам всего происходящего — по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала бандеровский нарратив на юго-востоке Украины.

Между тем напуганные "Орешником" европейские политики заговорили о диалоге с Россией. В стане сторонников мира прибыло после удара возмездия, нанесенного российскими бойцами по критически важным объектам Украины. Только глава евродипломатии Кая Каллас продолжает агрессивно зазывать европейцев на войну с Россией.