Представлены новые герои СВО

Новые примеры профессионализма и смелости наших военнослужащих в зоне СВО. Майор Александр Еремеев с подчинёнными в ходе стремительного штурма взял вражеский опорник. Боевики попытались подтянуть резервы, чтобы отбить утраченный рубеж, но Еремеев точно корректировал огонь артиллерии. Живая сила и техника ВСУ были уничтожены.

Лейтенант Роман Гвоздецкий со своим подразделением, несмотря на обстрелы и попытки неприятеля отследить перемещение наших бойцов, смог без потерь занять новые позиции и организовать надежную оборону.