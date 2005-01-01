Кристина Орбакайте показала фото с маленькой дочкой на руках: "Даже и не верится"

Кристина Орбакайте перед Новым годом покинула США. Певица с семьей отправилась в Европу. Праздник артистка, ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия встретили в одном из горных шале в Куршевеле, а после отправились в Германию.

В путешествии Орбакайте ностальгирует о временах, когда ее дочь была совсем маленькой. Исполнительница хита "Бровки домиком" опубликовала на своей странице в соцсети несколько снимков, снятых на фоне знаменитых Бранденбургских ворот.

Особое внимание поклонников Кристины привлекли два кадра, сделанные в одной локации с разницей в 12 лет. На архивном фото, снятом в 2014 году, Орбакайте держит на руках еще совсем маленькую Клавдию, а на новом снимке мать и дочь стоят в обнимку, причем девочка уже скоро станет выше артистки.

Подписчики певицы удивились, как выросла Клава. Многие сочли, что дочь Орбакайте стала неузнаваемой за эти годы. "Даже и не верится, что это один и тот же человек", — отметил один из поклонников артистки.

Напомним, что в марте 2005 года Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова. В третьем браке певица родила дочь. Клавдия практически с рождения живет в США, она говорит по-русски с акцентом.