Попробуй не продай: жители Гренландии задумались о предложении Трампа

Ваш остров продаётся? Мы купить готовы! В европейских столицах возмущение и гнев: Трамп готов присвоить Гренландию! Никого не спросил, ни с кем не поговорил. Датская автономия нужна Америке. И пусть Европа помолчит.

Британская "Сан" уверяет нас, что Трампу дадут отпор элитные вооружённые силы Гренландии - арктический спецназ, способный выпрыгивать прямо из-подо льда. Закалённые 40-градусными морозами ледовые воины бесстрашны и решительны. Правда, американский бульдозер иначе представляет себе гренландские вооружённые силы.

Да только кто сказал, что Трамп войной на Гренландию пойдёт? Он торговец, любит сделки, зачем воевать, когда можно купить. И кажется, гренландцы задумались.

57000 человек - население острова - умножаем на 100 тысяч: меньше 6 миллиардов долларов. Гренландия - автономная территория королевства Дания. Копенгаген, конечно, не в восторге. Есть такая английская идиома – ходить в чужих ботинках, то есть поставить себя на место другого человека. Трамп себя на место другого ставить не будет. Он в свои ботинки втиснет кого угодно.

Вся Америка обсуждает, как президент купил ботинки вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио. Последнему не повезло, с размером промашка вышла. И теперь госсекретарь ходит в ботинках то ли на два, то ли на три размера больше. А попробуй не надень. Так и с Гренландией: попробуй не продай. В действительности всё не так, как на самом деле.