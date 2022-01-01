Агата Муцениеце рассказала, о чем горько пожалела после третьих родов

Агата Муцениеце 1 декабря стала многодетной мамой. Актриса родила дочь от музыканта Петра Дранги.

Муцениеце уверяла, что безумно счастлива в 36 лет снова держать младенца на руках. Но спустя полтора месяца после родов Агата сделала признание. Одна вещь ее огорчает. Дело в том, что за третью беременность актриса прибавила в весе.

После праздников Агата решила, что пора возвращаться в прежнюю форму. Звезда "Закрытой школы" уже возобновила тренировки. По словам Муцениеце, ей есть над чем работать.

"Моя первая тренировка. Погнали. На весах плюс 6 лишних кг. Начинаем скидывать", — сказала многодетная мама на видео, которое записала во время тренировки.

Напомним, о том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги роман, стало известно в конце 2024 года. Поначалу пара скрывала отношения. Летом 2025-го музыкант и актриса сыграли роскошную свадьбу в самом центре Москвы. 1 декабря Агата родила Петру девочку. Для Дранги дочь стала первенцем, у Муцениеце же есть двое детей от брака с Павлом Прилучным — 13-летний Тимофей и 9-летняя Мия.

Бывший муж Агаты тем временем тоже счастлив в браке. В 2022 году Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян, молодая актриса родила звезде "Мажора" сына.