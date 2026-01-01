Высота снега в Москве приблизилась к рекорду 1942 года

Обильные снегопады на фоне циклона "Фрэнсис" в столичном регионе приблизили Москву к преодолению рекорда. Об этом рассказал во вторник, 13 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, максимальная высота снега 13 января прежде фиксировалась в Москве в 1942 году — это "вообще знаменитая зима, когда в декабре началось контрнаступление Красной армии 1941 года, и фильмы были, как по пояс в снегу бойцы наши проходили, контратаковали, отбросили немцев от Москвы".

В тот рекордный год было зарегистрировано значение 49 сантиметров, а 13 января 2026 года в столице, по данным базовой метеостанции ВДНХ, сугробы выросли до 43 сантиметров. При этом нормативное значение составляет всего 26 сантиметров, цитирует метеоролога ТАСС.

12 января ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РИА Новости, что снегопад в Москве поставил рекорд по суточной норме осадков и соответствовал критериям опасного явления, поскольку большое количество снега выпало всего за 12 часов.

Эксперт подчеркнула, что ничего экстраординарного в случившемся нет, ведь "такие снегопады бывают в Москве". Однако это явление привлекло повышенное внимание, поскольку "даже и обычный умеренный снег уже создает если не проблемы, то влияет на состояние наших дорог и тротуаров".

Однако снегопады принесли не только неудобства пешеходам и водителям. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказал, что такие осадки и ветер улучшили качество воздуха в городе, поспособствовав снижению уровня загрязнения.