Дипломат Вениамин Попов: Трамп начал действовать как разбойник

Какой сценарий готовит Вашингтон для Ирана? Рискнут ли США пойти на развязывание вооружённого конфликта? Готова ли Исламская республика к отражению возможной агрессии? И какие шаги могли бы предпринять Россия, Китай и Индия для предотвращения эскалации конфликта?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с дипломатом и историком Вениамином Поповым.

"Ситуация беспрецедентная. Трамп начал действовать, это сказал президент Германии, как разбойник. В Иране была попытка "цветной революции". Иран – специфическая страна", - отметил он.

