Бывший вице-губернатор Ивановской области задержан по коррупционной статье

В отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали во вторник, 13 января, в региональной прокуратуре, не назвав имя фигуранта.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, расследование в отношении политика ведется по п. "е" ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий).

Следователи полагают, что подозреваемый из корыстных побуждений предпринял неправомерные действия по продвижению некоего предпринимателя на должность главы одного из муниципальных районов Ивановской области.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

По сведениям РЕН ТВ, речь может идти о бывшем вице-губернаторе Ивановской области Евгении Нестерове — у него накануне были проведены обыски.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров помещен под арест в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Ему вменяют получение взяток на сумму не менее 80 миллионов рублей от региональных бизнесменов за общее покровительство и способствование продвижению на государственной службе.

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Заскалько уволили после возбуждения в отношении него уголовного дела о превышении полномочий при строительстве дома для сирот. Зная про аварийность возведенного здания, чиновник не предпринял надлежащих действий.