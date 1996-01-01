Рассекречены богатства Ларисы Долиной: вот сколько денег и домов у певицы

Верховный суд еще 16 декабря прошлого года огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна была освободить проданную квартиру, но вместо того, чтобы решать этот вопрос, певица покинула Россию.

Долина с дочкой и внучкой отправились в Абу-Даби. Артистка отдыхает в пятизвездочном отеле, где стоимость проживания колеблется от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей за ночь.

Журналисты "Комсомольской правды" решили подсчитать, сколько же зарабатывает Лариса Александровна, что может себе такое позволить. Цифры получились внушительные.

Сольной карьере Долиной на большой сцене уже 40 лет, пик ее был еще в 1996 году, когда певица исполнила хит "Погода в доме". В нулевые российский Forbes начал составлять рейтинг из 50 самых успешных отечественных звезд. Лариса Александровна попала в этот список один раз за 16 лет. Еще в 2010 году Forbes подсчитал, что годовой доход Долиной составил 24 миллиона рублей.

С тех пор заработки звезды значительно выросли. Появился у Ларисы Александровны и дополнительный доход — Музыкальная академия. Обучение там платное, а филиалы есть в регионах. Правда, сколько денег приносит этот бизнес, — коммерческая тайна.

"Говорят, что Долина инвестировала часть заработков прошлых лет в покупку недвижимости для единственной дочери и внучки. Чем они владеют, доподлинно не известно", — отмечает "КП".

У певицы помимо скандальной недвижимости в Хамовниках, есть еще одна квартира, а также дом. Трехэтажный кирпичный особняк площадью 360 квадратных метров находится в 45 километрах от МКАД, в закрытом коттеджном поселке Славино, что в Мытищинском городском округе. Лариса Александровна построила его еще в начале нулевых. Позже на этом же участке выстроили еще один коттедж — для семьи дочери. Рыночная стоимость этих объектов — около 100 миллионов рублей.