Трамп сделал интригующее заявление об Иране

Президент США Дональд Трамп не стал раскрывать свои планы в отношении Ирана после того, как пообещал помощь и поддержку протестующим в этой исламской республике.

По прибытии в Мичиган, где Трампу предстоит выступление с речью в экономическом клубе Детройта, американского лидера забросали вопросами о дальнейших действиях Соединенных Штатов в свете массовых протестов в Иране. Трамп ответил многозначительной фразой: "Вы скоро всё узнаете".

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп во время перелета в Мичиган доработал свою речь. Изначально она посвящалась американской экономике, но не исключено, что в ней будет упомянут и Иран, сообщает РИА Новости.

Произошло это на фоне корректировки американскими средствами массовой информации данных о погибших в массовых протестах в Иране. Если прежде агентство Reuters писало о 2 тысячах жертв, то буквально через пару часов в СМИ Соединенных Штатов появились данные о 12-20 тысячах погибших.

Власти Канады между тем обратились к своим гражданам с призывом срочно покинуть Иран — через Армению или Турцию, поскольку в этом случае не потребуется виза.

В то же время Министерство иностранных дел Германии вызвало иранского посла в Берлине и заявило ему о своей обеспокоенности в связи с действиями властей Ирана в отношении участников протестов. Ведомство потребовало "прекратить насилие в отношении собственных граждан и уважать их права".

Этому предшествовало заявление МИД России о том, что враждебные внешние силы пытаются использовать печально известные методы "цветных революций" в Иране для дестабилизации внутренней обстановки. Ведомство подчеркнуло недопустимость звучащих из Вашингтона угроз новых военных ударов по территории Ирана.