В Госдуме объяснили гибель младенцев в Новокузнецке нищетой

Большинство болезней российской государственной медицины происходит "от нищеты". Такое заявление сделал во вторник, 13 января, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов после трагедии в Новокузнецке — в местном роддоме за новогодние каникулы скончались девять младенцев.

По мнению парламентария, главная причина подобных трагедий кроется в том, что контроль за медицинскими учреждениями осуществляют коммерческие страховые компании, а государство "платит им за так называемую "независимую оценку" качества медпомощи населению".

Другой бич российского здравоохранения, как заявил Миронов, это дефицит кадров. По официальным данным, в России не хватает свыше 20 тысяч врачей и более 50 тысяч медработников среднего звена, а реальные цифры "еще выше, потому что многие работают по совместительству".

Желающих восполнить кадровый дефицит немного, поскольку мало кого привлекают "низкие зарплаты и высокая нагрузка, в том числе административная". Депутат отметил, что майские указы президента о повышении зарплат в основном выполняются лишь на бумаге.

Кроме того, необходимо выделять больше денег на строительство и ремонт медицинских учреждений, не отделываясь показными заявлениями. Миронов посетовал в интервью "Газете.ру": "Любовь к кампанейщине у наших чиновников в крови: подсуетиться и отчитаться наверх, что все сделано. И ничего толком не менять — до следующего ЧП".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала случившееся в Новокузнецке болью и невосполнимой утратой не только для пострадавших семей, но и трагедией для всего нашего государства.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале, что такие вопиющие случаи невозможны для современного здравоохранения и требуют максимально жесткой реакции. Политик потребовал строго наказать виновников трагедии в Новокузнецке, чтобы подобное больше никогда не повторялось.