В Сеть попало пляжное фото Светланы Зейналовой: вот как выглядит 48-летняя ведущая в купальнике

Светлана Зейналова с дочками улетела из России. Ведущая наслаждается отдыхом в Таиланде.

Новый год Зейналова отметила в Москве, а Рождество уже встречала в экзотической стране. Эмоциями от резкой смены климата ведущая поделилась на своей странице в соцсети. "Не под елкой, а под пальмами. Немного необычно! И надо отдать должное, в Тае с уважением относятся к нашим традициям, и в отеле будет большой праздник", — рассказала Светлана.

В Таиланде ведущая отдыхает на полную катушку. Она не упускает возможности насладиться солнцем и океаном. При этом Зейналова не забывает на отдыхе о спорте. Так, Светлана показала, как пытается рассекать воду на сапе. "Грация? Нет, не слышали…" — посмеялась над собой Зейналова.

Но поклонники телеведущей обратили внимание не на ее неуклюжую позу, а на роскошную фигуру. В 48 лет Светлана прекрасно выглядит и ничуть не стесняется позировать в купальнике.