Главу фракции Верховной Рады Украины подозревают в подкупе депутатов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что разоблачило руководителя одной из парламентских фракций Рады в подкупе законодателей другой партии. Об этом 13 января сообщило бюро в своем Telegram-канале.

По данным НАБУ, руководитель предлагал ряду парламентариев незаконное обогащение за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов. При этом имя подозреваемого в бюро не раскрыли.

Вскоре после этого издание "Страна" сообщило, что в офисе партии "Батьковщина" проходят обыски. Лидером и основательницей партии является бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.