Заявления Трампа угрожают суверенитету Ирана, заявил постпред республики при ООН

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ираван направил письмо генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Абукара Дахир Османа, в котором раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа.

"Это безрассудное заявление открыто способствует дестабилизации политической ситуации, подстрекает к насилию и угрожает суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Исламской Республики Иран", — говорится в письме.

Амир Саид Иравани добавил, что США и Израиль несут прямую юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц, ставшую следствием их действий.

Посол Ирана при ООН отметил, что иранский народ защитит свою страну. Также он призвал Совет Безопасности ООН осудить подстрекательства к насилию и угрозы применения силы со стороны США.