Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

В результате воздушной атаки ВСУ ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясницкого района, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Среди пострадавших — 4-летний ребенок.

Губернатор уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Все четверо доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что несколько многоквартирных домов были повреждены этой ночью. Для их жителей развернут пункт временного размещения.