Тимошенко подозревают в подкупе депутатов на Украине

В Киеве - очередной коррупционный скандал. Представители НАБУ заявили, что главу одной из парламентских фракций подозревают в подкупе депутатов, не уточняя, о ком именно идёт речь.

По сообщениям украинских СМИ, под подозрение попали сразу двое. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - она якобы переманивала законодателей из других фракций за деньги. И руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. У него, по некоторым данным, уже проводятся обыски.

Предыдущее громкое расследование антикоррупционного бюро в сфере энергетики в ноябре прошлого года привело к бегству в Израиль главного фигуранта - бизнесмена Тимура Миндича, его еще называют кошельком Зеленского. Во время обысков в доме Миндича обнаружили целый склад наличных денег и золотой унитаз. Тогда же лишились своих постов несколько чиновников, в том числе руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак.