Трамп: нежелание Гренландии быть частью США – "их проблема"

Президент США Дональд Трамп пообещал проблемы премьеру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену за слова о предпочтении Дании.

Накануне глава датского кабмина заявил, что жители Гренландии хотят остаться с Данией и что остров никогда не станет часть США.

"Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой", - заявил американский лидер прессе.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях присоединить Гренландию к США, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности.