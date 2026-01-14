Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации

В настоящий момент шесть находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Малыши лежат в детской клинической больнице имени Малаховского. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

"Условия все подходящие, мест хватает", - сообщили РИА Новости в медучреждении.

Агентству также удалось выяснить, что в 2021 году суд уже приостанавливал работу оперблока роддома №1 из-за множественных нарушений. В материалах дела сказано, что в помещении плановой операционной отсутствует реанимационный комплекс для новорожденных, не была обеспечена поточность технологических процессов. Сотрудники использовали немедицинскую мебель в помещениях с асептическим режимом работы, допускали пересечение потоков чистого и грязного белья. А стирка белья проходила в прачечной, где стены были поражены грибком. Тогда суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности операционного блока, помещений сестер-хозяек и прачечной на 14 суток.

13 января стало известно, что в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Курбатова за новогодние праздники скончались девять младенцев. У умерших диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию.

Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Главврач роддома Виталий Херасков отстранен от должности. Роддом закрыт на карантин из-за вспышки респираторной инфекции. Медпомощь матерям и новорожденным из роддома №1 в Новокузнецке организована в полном объеме на базе роддома №2.

Из Москвы в Кузбасс приехала комиссия по оценке работы службы родовспоможения. Специалисты изучают истории болезней, организацию оказания медицинской помощи.