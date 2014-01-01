Удары по военным объектам противника этой ночью нанесли российские войска. В Киеве "Герани" атаковали логистическую и энергетическую инфраструктуру, связанную с ВСУ. Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге. Также прилёты зафиксированы в Черниговской, Николаевской и Одесской областях. На запорожском участке спецоперации бойцы "Восточной" группировки штурмуют сразу несколько населённых пунктов. Критическая ситуация для радикалов и на Донецком направлении.

К переднему краю в районе села Торецкое подтягиваются танки. При поддержке бронетехники бойцы группировки "Центр" прорвали один из самых мощных укрепрайонов ВСУ. Его начали строить еще 2014 году. И заливали в бетон 8 лет. Проектировали фортификацию специалисты из стран НАТО. Но вот и этот бандеровсквий рубеж оказался раздавлен российскими войсками. Кстати, он же и последний участок, где ВСУ могли держаться за высоты. Дальше – только степь. И прямая дорога на Краматорск.

Под угрозой полной блокады ВСУ и в Красном Лимане. 90 процентов машин с боеприпасами, подкреплением и продовольствием в город уже зайти не могут. Логистика уничтожена. Почти все дороги пристреляны российской артиллерией.

Критическая обстановка складывается для бандеровцев в Константиновке. Вот националисты разгружают машину, заносят ящики в свой опорник. Через минуты в здание прилетает реактивный снаряд "Торнадо". А вот еще – прямое попадание в пункт управления беспилотниками. Это в действии новая ракета с модернизированным блоком наведения. Погрешность всего 3 метра. То есть высокоточный боеприпас может влететь если не в форточку блиндажа, то в дверь - наверняка.

В Запорожской области разгромлен отряд националистов, который удерживал село Прилуки. Сейчас там штурмовики ведут зачистку. Основной удар российских войск теперь направлен на Орехов. Город, который еще называют ключом к областному центру. Уже сегодня любой район Орехова наши бойцы достают дронами и снарядами сразу с трех сторон.

На севере российские войска готовят новый плацдарм для наступления на Сумы. Командование ВСУ крайне тревожит не только активность наших беспилотников, постоянные штурмы и атаки с флангов. Но еще и расстояния. Сумы от российского авангарда отделяют всего 17 километров.

Военные эксперты подсчитали – только с начала этого года националисты уже потеряли более 80 единиц техники. 45 из них – на Донецком фронте. А больше половины сожжённых машин - это бронетранспортеры и грузовики.