Собянин: Почти 80 объектов здравоохранения реконструировали в 2025 году

В столице в ближайшие три года возведут более 50 новых объектов здравоохранения. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, уже весной завершат строительство лечебно-диагностического комплекса Московской онкологической больницы в Сколково. Его оснастят высокотехнологичными оперблоками, откроют отделение амбулаторной помощи.
Идут работы и в новом корпусе института Склифосовского. Там будет 27 современных операционных, а также центр радиохирургии с роботизированными системами. Приступят и к строительству многопрофильного комплекса больницы Демихова, который станет одним из ведущих в городе.
"Москва активно развивает медицинскую инфраструктуру, создавая современные и комфортные медучреждения, оснащенные передовым оборудованием. Всего с 2011 года в городе было построено 182 медицинских объекта. Результаты 2025 года – 13 новых объектов здравоохранения, в том числе больничные корпуса, поликлиники, а также почти 80 реконструированных объектов", – сообщил Собянин (цитата по АГН "Москва").