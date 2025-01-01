Собянин: Почти 80 объектов здравоохранения реконструировали в 2025 году

В столице в ближайшие три года возведут более 50 новых объектов здравоохранения. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, уже весной завершат строительство лечебно-диагностического комплекса Московской онкологической больницы в Сколково. Его оснастят высокотехнологичными оперблоками, откроют отделение амбулаторной помощи.

Идут работы и в новом корпусе института Склифосовского. Там будет 27 современных операционных, а также центр радиохирургии с роботизированными системами. Приступят и к строительству многопрофильного комплекса больницы Демихова, который станет одним из ведущих в городе.