На Урале зафиксировали редкое оптическое явление

Российские регионы во власти снежных циклонов. В Иркутской области и Бурятии закрыли движение для большегрузов и автобусов на трассе "Байкал" - там заносы и низкая видимость. Такая же обстановка и на юге страны. Там на трассах вводят временные ограничения.

На берегу Черного моря местные жители и туристы с удивлением лепят снеговиков. В Сочи и Сириусе продлили штормовое предупреждение - сегодня снова гололед и снег. На федеральных трассах работает спецтехника, временно ограничено движение большегрузов. Водителей просят отложить поездки.

А вот в Сибири зима надолго. Иркутск готовится к экстремальному похолоданию до минус 50. Уже этой ночью погода ухудшилась - в некоторых районах пошел снег и усилился ветер до 18 метров в секунду.

Сложная погодная обстановка сохраняется и на Дальнем Востоке - Камчатка восстанавливается после снежного циклона. Стихия привела к транспортному коллапсу, некоторые учреждения перешли на дистант. А вот жители проявили находчивость - пересели на велосипеды с зимней резиной и достали лыжи.

А на Урале редкое оптическое явление — световые столбы. Как объясняют учёные, эти вертикальные полосы — отражение городского света от множества ледяных кристаллов, парящих в морозном воздухе.

Похолодание надвигается и на столичный регион - до минус 25 градусов ожидают на Крещение. Пока же коммунальные службы продолжают большую битву - после рекордных осадков с улиц убрали около миллиона кубометров снега.