Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Даши Ениной

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 14-летней Даши Ениной из Псковской области. Её историю мы рассказывали накануне.

У девочки смертельный диагноз - медуллобластома мозжечка. Это очень агрессивная опухоль головного мозга. Врачи удалили злокачественное новообразование, но случился рецидив. Девочка не может ходить, постоянно испытывает нестерпимую боль.

Помочь Даше встать на ноги и вернуться к полноценной жизни может препарат, который пока не зарегистрирован в России. И благодаря вам у семьи есть деньги. С вашей помощью удалось собрать более 11 миллионов рублей.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!