Упитанные нерпы позируют для фотографий у берегов Владивостока

Тюлений отдых во Владивостоке. Возле побережья на льду расположились сотни пёстрых нерп. Ластоногие с удовольствием греются на солнце и словно позируют для фотографий. Запечатлеть такую картину приезжают не только туристы, но и местные жители.

Десятки ларг вальяжно расположились на льдинах Амурского залива. Так называемые залёжки эти пятнистые тюлени устроили прямо у берегов Владивостока.

Лежбище ларг довольно далеко, и с берега кажется, что на льду просто какая-то черная полоса. Но если прислушаться, можно услышать, как тюлени рычат и переговариваются друг с другом.

Басистый голос подают вполне себе местные обитатели. Ученые говорят, что все эти особи и в теплое время жили недалеко от Владивостока, только прятались в толще воды. Но, когда встал лед, вынырнули и с удовольствием показали себя людям.

Упитанные ластоногие, больше напоминающие пятнистые батончики, никого не оставляют равнодушными. Горожане и туристы в любую погоду приходят на Токаревский маяк в надежде как можно ближе увидеть нерп. Самым терпеливым иногда везет заметить усатую мордочку в полынье. В особом восторге гости из Китая.

Период ледостава для тюленей - самое любимое время, говорят специалисты. На прочных льдинах они чувствуют себя в безопасности и действительно отдыхают. Да и, к тому же, еда под самым носом плавает.

Удивительно большой косяк сельди совсем ненадолго подошел к Владивостоку. В азарте охотящиеся нерпы подплывали прямо к пирсам и пришвартованным судам. Впрочем, удачным случаем воспользовались не только ластоногие.

Куда рыба — туда и ларги. Сейчас косяк ушел подальше в море, и тюлени за ним. И пока кормовая база рядом, даже сотни любопытных человеческих глаз не берегу не будут их смущать.

Нерпы хорошо переносят крепкие морозы, и даже полностью замерзшее море им не страшно. Ларгам достаточно совсем небольшой полыньи, чтоб высунуть нос и подышать. Поэтому, пока будет рыба, ларги будут у Владивостока. Весной в период размножения часть уйдет в Татарский пролив, часть останется здесь.