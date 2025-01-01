Главврача и завотделением реанимации задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

В Новокузнецке задержаны главврач и исполняющий обязанности завотделением новорожденных и недоношенных детей роддома №1, где в январе умерли девять новорожденных. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас с ними проводятся следственные действия и решается вопрос о предъявлении им обвинения.

Уже допрошены потерпевшие и свидетели, изъята документация. Назначены девять судебных экспертиз.

Страшная трагедия в роддоме Новокузнецка произошла на январских каникулах. По данным следствия, в период с 4 по 12 января девять младенцы скончались "вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи". Дети родились в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.