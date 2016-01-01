Лишившаяся носа Казьмина рассказала, как увела Аршавина у Барановской: "От меня все отвернулись"

Алиса Казьмина является единственной официальной женой Андрея Аршавина. Ради нее прославленный футболист бросил давнюю возлюбленную Юлию Барановскую. Примечательно, что тогда она ждала третьего ребенка от спортсмена.

В программе "Что я наделала?" Алиса Аршавина объяснила, что просто сильно влюбилась и даже не думала о последствиях своей связи с известным футболистом. "У нее были третьи роды, она пережила такое… мама не горюй! А я такая разлучница, все же окрестили сразу: „бумеранг к тебе прилетит“. От меня все отвернулись. В тот момент я вообще не чувствовала, что делаю что-то плохое. Наверное, я так влюбилась сильно, что это было сильнее, чем мораль", - призналась Аршавина.

Влюбленные оформили отношения в 2016 году. Они расписались в Санкт-Петербурге, а потом отправились в Сочи. "Прямо в свадебном платье я зашла в отель. Это было настолько красиво…" - вспомнила Алиса.

Однако брак вскоре распался. Спустя время Аршавина понимает, почему ее так привлек с виду неказистый спортсмен. "Я такая вся высоченная, худая! У меня должен был быть другой типаж мужчины, а я выбрала себе футболиста ростом 170 сантиметров. Он просто сложный. Эта сложность, она нравится. Он такой. Что-то в нем есть такое, что очень цепляет", - заключила женщина.

После развода одно время имя Аршавиной было на слуху. Она то и дело оказывалась замешанной в скандалах. Кульминацией стала беда, которая с ней приключилась, - Алиса лишилась носа в результате инфекции, которую занесла в ходе инъекции красоты. Пережив несколько операций и долгий путь реабилитации, Аршавина смогла вернуть утраченную красоту.