Сообщения о закрытии роддомов оказались недостоверными слухами

Минздрав отрицает массовое закрытие роддомов на фоне ситуации в Новокузнецке.

в ведомстве заявили, что "неоднократно опровергали эту информацию", передает газета "Известия".

"На сегодняшний день происходит не закрытие, а наоборот, открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц", - сообщил специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.

В частности, он заявил, что доступность медицинской помощи обеспечивается трехуровневой системой родовспоможения. количество вновь вводимых акушерских стационаров в стране будет только нарастать, подчеркнул Климов.

13 января стало известно, что в роддоме №1 в Новокузнецке за новогодние праздники скончались девять младенцев. У умерших диагностировали тяжелую внутриутробную инфекцию. Шесть новорожденных находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Задержаны главврач и исполняющий обязанности завотделением новорожденных и недоношенных детей. Роддом закрыт на карантин из-за вспышки респираторной инфекции.