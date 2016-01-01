"На самом деле у меня все только начинается": Бузова сообщила о свадьбе с иностранцем

Ольга Бузова в преддверии юбилея дала откровенное интервью. Сложно представить, но поющей ведущей, звезде скандально известного телепроекта "Дом-2" 20 января исполнится 40 лет.

Сама именинница, впрочем, призналась, что ощущает себя на 31-32 года. "Я уже с пониманием, я уже с разбитым сердцем, и не раз, но при этом с живым, реагирующим. Я четко понимаю, чего я хочу и к чему я иду. А вообще я настроена на этот год решительно. Мне кажется, что на самом деле у меня все только начинается", - заявила Бузова.

После того, как в 2016 году она оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, Ольга больше замуж не выходила. Хотя то и дело ей предрекали отношения с самыми разными мужчинами. "Я вообще не верю в гадания, в тарологов и астрологов. Я верю только в то, что слышу, вижу, чувствую и делаю. Экстрасенсы чего только мне не говорили: что я выйду замуж за иностранца, детей у меня будет двое. Но я считаю, что моя жизнь и карьера зависят только от меня, а не от того, что мне нагадают", - отметила Ольга.

Она призналась, что устала от вопросов про мужчин, каким должен быть ее избранник. По словам Бузовой, он должен быть мужчиной, причем его финансовое положение ее особо не волнует. Конечно, рассуждает поющая ведущая, ей бы хотелось, чтобы он зарабатывал столько же, сколько и она, и даже больше, однако сейчас у нее уже другие мысли.

"Мне нужно, чтобы мужчина занимался любимым делом, чтобы вносил вклад в нашу семью. Чтобы был с мозгом... Мне главное, чтобы любовь была, а там мы решим, я всегда помогу", - подчеркнула ведущая.

Ольга призналась, что хочет восхищаться мужчинами, учиться у них, очаровываться, "смотреть в рот", и ей совсем не хочется считать их слабыми и не подходящими ей, передает "КП".