Спецслужбы предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК в Петербурге

Гражданка России 1966 года рождения задержана в Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности. Предотвращено покушение на работника предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как установило следствие, украинские спецслужбы готовили диверсионно-террористический акт на территории Санкт-Петербурга. Задержанная россиянка ранее проживала на территории Украины, где была завербована СБУ и прошла обучение диверсионно-террористической деятельности.

В Россию женщина прибыла через третьи страны. Она попыталась изъять из тайника на территории Смоленской области оружие и взрывчатку. Планировалось убийство сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленинградской области. У задержанной изъяли пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство и средства связи. В телефоне содержалась переписка с украинскими координаторами террористической деятельности, передает ТВЦ.