В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в микрорайоне Ростова-на-Дону после ночной атаки беспилотников ВСУ.

В Советском районе города осколки БПЛА повредили жилые дома. В Левенцовском районе в многоэтажном доме произошел пожар, погиб мужчина. Его личность устанавливается.

В самом Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском районе пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Сгорели два частных дома. Еще два пожара произошли в промзоне.

На месте работают оперативный штаб и комиссия по оценке ущерба и приему заявлений от пострадавших, сообщил глава города Александр Скрябин.

Для пострадавших развернут пункты временного размещения. В ближайшее время начнется поквартирный обход в поврежденных домах.

Всего за минувшую ночь российские системы ПВО отразили атаку 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 25 дронов были сбиты над Ростовской областью.