Актер Игорь Золотовицкий умер после продолжительной болезни

Умер прославленный артист, ректор Школы-студии МХАт Игорь Золотовицкий. Ему было 64 года, передает ТАСС. В близком окружении актера отметили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Как сообщает Mash, 10 января Игорь Золотовицкий попал в хирургию с обострением недуга — актер страдал от рака желудка. Кроме того, перед новым годом прославленного артиста три раза отправляли в больницу с проблемами сердца и обострением онкологии.

Напомним, Игорь Золотовицкий — телеведущий, российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ, лауреат премии "Фигаро". Известен благодаря ролям в фильмах "Марш Турецкого", "Каменская 3", "Люба, дети и завод", "Улица Шекспира". С 2013 года был ректором Школы-студии МХАТ.