Россиян призвали готовиться к аномальным морозам

Аномальные холода прогнозируются в российских регионах в ближайшие дни. Столбики термометров опустятся минимум на пять градусов ниже климатической нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в некоторых регионах азиатской и европейской частях России столбики термометров опустятся ниже 40-50 градусов мороза. Температура на 10 градусов ниже положенного уже наблюдается в Ленинградской области. В течение недели там похолодает до минус 16-минус 18 градусов. Минус 20 ожидается в Псковской области, в Калининградской — до минус 13 градусов.

До 25 градусов ниже ноля опустятся столбики термометров в Приволжском федеральном округе. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах похолодает до 36-41 градуса, а на Дальнем Востоке — до минус 54 градусов. В Москве пока продолжается снегопад, по данным метеорологов, он прекратится 15 января, передает ТАСС.