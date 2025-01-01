Врачи полчаса спасали Игоря Золотовицкого в реанимации

Сегодня, 14 января, стало известно о смерти прославленного артиста Игоря Золотовицкого. Сообщается, что причиной стало онкологическое заболевание.

Теперь появились подробности смерти известного актера. Оказывается, неутешительный диагноз поставили ему еще в 2025 году. Однако после курсов химиотерапии артисту резко стало хуже. Игорь Золотовицкий поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сердце Золотовицкого остановилось сегодня, 14 января, в девять утра. Врачи пытались реанимировать Игоря Яковлевича в течение получаса, но безуспешно, сообщает Mash.

Состояние артиста оставляло желать лучшего еще в конце прошлого года. Спектакли с участием Игоря Золотовицкого начали отменять в ноябре 2025 года. Затем — 27 декабря, 5 и 8 января. Актер играл в спектакле роль ведущего. Кроме того, 28 ноября был отменен показ спектакля "Дом" в МХТ имени Чехова. Все это время состояние Золотовицкого постепенно ухудшалось, отмечает SHOT.

Напомним, Игорь Золотовицкий - выпускник Школы-студии МХАТ (курс В. Монюкова) 1983 года. После этого стал членом труппы Художественного театра. Артист является одним из основателей знаменитой независимой театральной студии "Человек" (1988). Золотовицкий стал широко известен благодаря ролям в сериалах "Пятый угол" и "Ландыш серебристый-2". Среди его театральных постановок "Женитьба" и многие другие.