До самой смерти Игорь Золотовицкий мечтал об одном: но это так и не сбылось

В Москве скончался актёр и телеведущий, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Ему было всего 64 года.

По предварительным данным, Золотовицкий страдал от онкологического заболевания - у него был рак желудка. Диагноз врачи поставили в прошлом году. Как сообщают СМИ, 10 января актер поступил в больницу в тяжелом состоянии после обострения заболевания. Сегодня утром ему стало хуже, врачи пытались реанимировать Золотовицкого, но безуспешно.

Игорь Золотовицкий был одним из самых известных актеров и авторитетных театральных педагогов страны. Он играл в спектаклях "№ 13", "Осада" и "Дом". В кино исполнил более 80 ролей, в том числе в таких фильмах и сериалах как "Ландыш серебристый", "Такси-блюз", "Краткий курс счастливой жизни" и "Пансион".

В интервью в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр" в декабре 2024 года Игорь Золотовицкий признавался, что сложнее всего ему играть роли, которые никогда не пробовал.

"Мне интересно попробовать какие-то такие большие страсти. Когда попадается большая роль, у тебя есть возможность разнообразить её. И это прекрасно, очень редко так, мне редко попадается. К сожалению. Я думаю, что ещё все большие роли у меня впереди", - говорил актер.

Редакция "ТВ Центра" выражает соболезнования родным и близким Игоря Золотовицкого.