Смерть Золотовицкого потрясла Виторгана и Снигирь: никто такого не ожидал

Сегодня, 14 января, не стало прославленного актера, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актеру было 64 года.

Новость о смерти Игоря Золотовицкого стала полной неожиданностью не только для многочисленных поклонников, но и актеров. Так, Максим Виторган и Юлия Снигирь одними из первых отреагировали на шокирующее известие. Причем оба отметились в своих официальных телеграм-каналах практически одновременно.

"Светлая память Игорю Яковлевичу Золотовицкому. Я часто жалела, что не пошла к нему поступать. Была маленькой и глупой", - написала Юлия Снигирь.

А вот Максим Виторган оказался многословнее. "Умер Игорь Золотовицкий. Игорь Яковлевич. Человек выдающегося чувства юмора и педагогического таланта. А еще Игорь был очень добрый человек. Добрый - как талант, как божественный дар… Спасибо тебе, Игорь Яковлевич, за то, что буду вспоминать тебя так тепло и буду чувствовать, что тебя не хватает…" - скорбит Максим Виторган, который не забыл принести соболезнования близким покойного Золотовицкого.

Для многих пользователей Сети новость о смерти артиста стала шоком. Поклонники просто не ожидали такого. До последнего времени Игорь Золотовицкий много и успешно работал и неизменно посещал похороны коллег. Теперь артисты придут проститься с ним.