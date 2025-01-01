Трамп растерял энтузиазм в отношении ударов по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп выражает в частных беседах гораздо меньше уверенности в необходимости ударов по Ирану, чем в своих публичных выступлениях. Источники издания The Washington Post сравнили настрой президента США с позицией, которую он занимал летом прошлого года.

США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе - 22 июня 2025 года. Этому предшествовали военные действия Израиля против Исламской республики. Тель-Авив заявлял, что намерен уничтожить иранскую ядерную программу.

Издание сообщает, что Трампа на прошлой неделе проинформировали о потенциальных действиях в отношении Ирана. В частности, речь шла о возможности кибератак на инфраструктуру иранского правительства, а также о мерах противодействия блокировке интернета и мобильной связи. Однако американский лидер, несмотря на громкие публичные заявления, в частных разговорах на этот раз звучал менее уверенно, утверждает источник.