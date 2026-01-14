Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Украины

Лидеру украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за подкуп депутатов.

Минувшей ночью антикоррупционные органы Украины - НАБУ и САП - заявили о разоблачении руководителя одной из фракции Верховной рады

Лидер "Батькивщины" проходит по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", передает РИА Новости. По данным правоохранителей, депутатам из других политических блоков предлагали вознаграждение в обмен на голосование "за" или "против" по конкретным законопроектам.

Тимошенко отказалась признавать свою вину и назвала дело "политическим заказом", сообщает издание "Украинская правда".

"Просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации", — заявила она, комментируя прошедшие в ее офисе обыски.

Раннее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у руководителя парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Его тоже подозревают в подкупе депутатов.