Европа планирует "немыслимое" в отношении России. Оценку экспертами изменившихся настроений европейских лидеров приводит издание The European Conservative. Речь идет о готовности руководства стран Европы восстановить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечают авторы материала, появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой. Это означает существенное отклонение от безуспешной стратегии Евросоюза, которая строилась на продолжении конфронтации с Россией.

В понедельник Европейская комиссия признала очевидное: в какой-то момент придется вести переговоры и с президентом Путиным. Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что для переговоров с Россией следует назначить европейского специального посланника.