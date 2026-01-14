Уиткофф и Кушнер планируют визит в Россию для встречи с Путиным

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер планируют снова посетить Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

встреча может состояться уже в январе, но сроки могут сдвинуться из-за протестов в Иране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как ожидается, представители Трампа хотят показать Путину последнюю версию мирного плана по Украине.

При этом агентство пишет, что до сих пор остается неясным, насколько Путин заинтересован в этих переговорах.

Прошлая встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась 2 декабря в Москве. В течение пяти часов стороны обсуждали американский план мирного урегулирования по Украине. Российский лидер назвал встречу полезной, но отметил, что компромисс пока не найден.