Солнце переходит в знак Водолея: этим трем знакам повезет на неделе с 19 по 25 января

Неделя с 19 по 25 января будет особенной: 20 января Солнце переходит в знак Водолея, принося воздух перемен, свободу и желание общаться. Удача будет сама идти к вам в руки, а обстоятельства сложатся наилучшим образом без особых усилий с вашей стороны. Каким трем знакам особенно повезет на неделе — в прогнозе астролога Этери Ломидзе специально "ТВ Центра".

Лев

С переходом Солнца в Водолея Львы перестанут чувствовать себя одиноким воином в поле. Окружающие вдруг начнут играть по вашим правилам, а помощь будет приходить именно в тот момент, когда она нужна. Даже если вы допустите промах, вам его простят или переведут в шутку, так что можете расслабиться. Ловите момент: на неделе с 19 по 25 января вам легко говорить "да" на неожиданные предложения, они принесут радость. Вы словно попали в поток, который несет вас к успеху.

Весы

Вы почувствуете, как с плеч упал тяжелый рюкзак, который вы тащили полмесяца. Проблемы, которые казались нерешаемыми, начнут рассасываться сами собой, а настроение поползет вверх. Это идеальное время, чтобы попробовать что-то новое — будь то хобби или смена имиджа, результат вас порадует. Доверяйте своему вкусу и обаянию, сейчас они открывают перед вами любые двери. Просто наслаждайтесь легкостью бытия.

Стрелец

Ваш природный оптимизм возвращается, и жизнь начинает подкидывать отличные возможности. Если вы планировали поездку или обучение, то билеты окажутся дешевыми, а преподаватели — гениальными. Вы будете оказываться в нужном месте в нужное время, особенно ближе к выходным. Удача на вашей стороне во всем, что касается расширения горизонтов и новых впечатлений. Доверьтесь процессу и не пытайтесь все контролировать.

А какие знаки ждет финансовое благополучие на неделе с 19 по 25 января — читайте вечером на сайте "ТВ Центра".