Собянин рассказал о работе флагманской лыжной трассы в парке 850-летия Москвы

В такую снежную погоду, конечно, хорошо проводить время на лыжах. Тем более, что возможности для этого в городе есть. С декабря в парке 850-летия Москвы работает флагманская лыжная трасса. А в ближайшие годы, как рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ, в столице обустроят ещё более 10 таких объектов общей протяженностью свыше пятисот километров.

Выпал долгожданный снег, и любители лыжного спорта поспешили выйти на трассы. И ехать куда-то за город москвичам совершенно не обязательно.

"В столице успешно работает первая флагманская лыжная трасса. В декабре мы открыли её в парке 850-летия Москвы. Она создана по новым единым рекомендациям. В отличие от обычной лыжни, флагманская оборудована системой искусственного оснежения, чтобы не зависеть от погоды", - сообщил Собянин.

Трасса протяжённостью почти 13 километров. Кататься здесь можно и по вечерам - она освещена на всём протяжении. Возле старта тёплая раздевалка, прокат лыжного инвентаря и пункты питания. Летом трассу можно использовать для катания на лыжероллерах. А если зима выдастся капризная и бесснежная, то покрытие для катания создают искусственно.

"В целях бесперебойной эксплуатации и функционирования лыжной трассы независимо от погодных условий было создано две системы искусственного оснежения, которые позволяют в кратчайшие сроки в течение пяти дней оснежить всю трассу искусственным снегом", - рассказал Олег Мендус, заместитель управляющего компании-застройщика.

Здесь могут заниматься не только лыжники, но и биатлонисты. Для них оборудовано стрельбище. Ну а чтобы беговая подготовка была полноценной, здесь много спусков и подъемов. Профессионалы - звёзды спорта - протестировали трассу и остались довольны.

"Ширина трассы от 3,2 до 6 метров, что соответствует стандарту проведения соревнований, она практически любого уровня, в-третьих, снижение находится по всей трассе и, как мы можем увидеть, искусственная подушка рассыпается и раскатывается ретраками-тракторами по всей трассе, поэтому проблем со снегом нет", - отметил Никита Крюков, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в спринте по лыжным гонкам.

Чтобы обеспечить качественное покрытие трассы в зимний период, работает два ратрака, которые выравнивают и уплотняют снег. Если необходимо добавить покрытия, установлены две площадки снегогенерации и 13 снеговых пушек. Их испытали уже в декабре, когда не было снега - тогда её подготовили за пять дней. Ну а работать она сможет до апреля.