Крики, шум и поножовщина. Караоке-бар превратил жизнь подмосковной многоэтажки в ад. От громкой музыки дрожат стены, а поток эмоций, в которых не стесняют себя посетители заведения, не даёт уснуть. Вечеринки подчас заканчиваются и криминалом. Роспотребназдор и полиция пытаются вразумить шумного соседа. Однако теперь жители боятся совсем другого.

Жилые массивы, которым явно не до сна. Ночи для жителей этого многоквартирного дома в Подмосковье каждые выходные оборачиваются испытанием на прочность. Всему виной слишком громкий сосед.

От басов колонок заведения, по словам жителей, содрогается не только их нервная система, но и стены квартир. А вот когда все песни уже спеты и гости бара начинают расходиться, на улице лучше и вовсе не появляться.

Роспотребнадзор неоднократно приезжал в караоке с проверкой, фиксировал нарушения и выносил предупреждения. Обращаются люди и в полицию.

"В полицию города Мытищи поступило заявление от местной жительницы о нарушении тишины в одном из помещений на Новомытищенском проспекте, где располагается развлекательное заведение. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщил Георгий Дубовицкий, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Причем, проверки каждый раз приходится начинать заново, когда меняются владельцы клуба - а происходит это регулярно. Очередной хозяин даже поначалу готов был идти на уступки и искать компромисс.

По словам экспертов, постоянный превышенный уровень шума, особенно на протяжении долгого времени, негативно сказывается на здоровье человека, особенно с хроническими заболеваниями.

"Полгода, год. Вот тогда начинаются болячки у людей, психические, психологические. Кортизол убивает нашу иммунную систему", - отметил Роман Цветков, клинический психолог.

В свою очередь юристы советуют местным жителям при каждом нарушении вызывать сотрудников полиции и писать заявления.

"Владельцу может грозить привлечение к административной ответственности, штрафы и повторные штрафы и повторное привлечение к административной ответственности. Появился шум - пожаловались. Выписали административное постановление раз, выписали два, выписали три, пошли в суд, сняли руководителя. Организация без руководителя существовать не может", - пояснил адвокат Пётр Арешев.

Вот только мирные соседи переживают, что эта схема работает лишь до появления очередного владельца заведения. Ведь каждый вновь приходящий заинтересован в организации веселых вечеринок, а шумоизоляцией своего помещения ни один заниматься так и не начал.