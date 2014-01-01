Поргина высказалась о расставании Хмельницкой и Кеосаяна: "Они были разные"

Одно время Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян считались самой красивой парой в отечественном кинематографе. Тем удивительнее было узнать об их расставании. В 2014 году пара оформила развод. Свое счастье Тигран Кеосаян обрел с журналисткой Маргаритой Симоньян. Алена Хмельницкая тоже не страдала долго от одиночества.

Более того, после расставания Хмельницкая и Кеосаян поддерживали отношения и даже семейные праздники проводили все вместе. Известная актриса, вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина считает Алену замечательной и стойкой.

"Я счастлива, что она Тиграна отпустила, они были разные, было видно, что какое-то несовпадение происходит между ними", - отметила Поргина.

По ее мнению, женщина должна проявлять доброту и мудрость, если мужчина решает уйти. "Если муж уходит в другой, но благословите, дайте ему жизнь, дайте ему радость... Ну что же теперь, не заставишь же, и ты будешь мучиться, и он будет мучиться, понимаете?" - рассуждает вдова Караченцова в беседе с Teleprogramma.org.