Водолей принесет с собой поток энергии: эти три знака ждет взлет на неделе с 19 по 25 января

Неделя с 19 по 25 января будет особенной: 20 января Солнце переходит в знак Водолея, принося воздух перемен, свободу и желание общаться. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Это ваше время, чтобы заявить о себе и сделать рывок в карьере или личных целях. Какие три знака ждет взлет на неделе — в прогнозе астролога Этери Ломидзе специально "ТВ Центра".

Овен

Вы поймаете волну чистой энергии, и остановить вас сейчас практически невозможно. Если вы ждали знака, чтобы запустить личный проект или озвучить смелую идею, считайте, что это он. Люди вокруг заразятся вашим энтузиазмом и охотно пойдут за вами, куда бы вы ни позвали. Вы успеете сделать за пару дней то, на что обычно уходят недели. Сейчас ваше время сиять и показывать всем, кто здесь главный.

Козерог

После недавнего Новолуния вы заряжены и готовы свернуть горы. У вас в голове сложился четкий план, и на этой неделе препятствия будут просто рассыпаться перед вашим упорством. Это идеальный момент для старта чего-то долгосрочного, будь то бизнес-проект или новая полезная привычка. Ваш авторитет сейчас непререкаем, и к вашему мнению будут прислушиваться беспрекословно. Вы своими руками строите свое будущее прямо сейчас.

Водолей

Солнце входит в ваш знак, и вы наконец-то чувствуете себя главным героем этого фильма. Ваш уровень энергии зашкаливает, и вы притягиваете внимание, где бы ни появились. Используйте это время, чтобы продвигать свои самые новаторские, даже немного безумные идеи — мир готов их принять. Сейчас вам можно все: меняться, чудить и громко заявлять о своих желаниях.

